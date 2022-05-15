Şırnak'ta yakılmış kadın cesedi bulundu

Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Başverimli beldesi sınırları içerisinde yer alan çöplükte, bir kadın cesedi bulundu.

Bölgeden geçen vatandaşlar tarafından bulunan ceset için 112'ye ihbar yapıldı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler, kadının önce bıçaklanıp daha sonra yakıldığını belirledi.

5 çocuk annesi olduğu ortaya çıktı

İHA'nın haberine göre; kimlik tespiti yapılan kadının 2’si engelli 5 çocuk annesi 40 yaşlarında Van doğumlu Sakine Külter olduğu belirlendi.

Külter'in cesedi evinden 10 kilometre uzaklıkta çöplükte bulunurken, DNA ve otopsi işlemleri için Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

Öte yandan, iddialara göre, maktulün parasının alındığı ve daha sonra kişi veya kişiler tarafından öldürüldüğü değerlendirilirken, olaya ilişkin 2’si kayını olmak üzere 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.