Sızma girişimindeki 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişimi bir kez daha önlendi. 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, " Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi" ifadelerine yer verildi.