Sollama yapmaya çalışan sürücü kaza geçirdi
Önündeki sürücüyü sollamaya çalışan şahıs, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Aracıyla taklalar atan sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Sultangazi'de yaşanan trafik kazasında Gaziosmanpaşa yönünde aşırı hızla ilerleyen otomobilin sürücüsü, önündeki hafif ticari aracı sollamaya çalıştı.
İsmi bilinmeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıktı.
Aydınlatma direğine çarpıp, takla attı
Kaldırımı aşan araç, aydınlatma direğine çarparak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
Sağlık durumu iyi
Diğer araç sürücüleri, yardımına koşarak yaralıyı otomobilden çıkarıldı. Tesadüfen olay yerinden geçen 112 Acıl Servis ekibi, ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Sürücünün, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza anı kamerada
Öte yandan yaşanan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobil sürücüsünün hızla ilerlediği, önündeki aracı sollamaya çalıştığı sırada kontrolü kaybettiği görüldü.
Kontrolden çıkan otomobilin kaldırımı aşıp aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla attığı kameraya yansıdı.
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