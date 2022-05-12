Su dolu kovaya düşen çocuk yaşamını yitirdi
Evlerindeki temizlik sırasında su kovasına düşen 1,5 yaşındaki çocuk, canından oldu.
TÜRKİYE 12.05.2022, 14:50
Konya'nın Karatay ilçesine bağlı Yaran Sokak'taki evlerinde annesinin temizlik yaptığı Abdulkerim El Hac (1,5), oyun sırasında su dolu kovanın içine düştü.
Annesinin müdahalesiyle kovadan çıkarılan çocuk çevredeki hastaneye kaldırıldı.
Hayatını kaybetti
Tedavi altına alınan El Hac, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bebeğin cansız bedeni otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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