Süleyman Soylu'dan HDP'ye: Sizin haysiyetiniz yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'deki konuşmasında PKK'nın öldürdüğü sivillerin fotoğrafları göstererek, "bir defa olsun kınamadınız, az buçuk haysiyetiniz olsa siviller için baş sağlığı dilersiniz" dedi.

Soylu'nun bu açıklamaları sonrası HDP'liler sıralara vurarak protesto etti.

"TERÖRE ÇALIŞANLARA GÖZ YUMMUYORUZ"

Soylu'nun açıklamaları şöyle:

"Örgüte istihbarat sağlayan, belediye kepçesiyle çukur, barikat kazan, belediye aracıyla terörist cenazesi kaldıran, bombalı eylem yaptıran, teröristin adını cadde ve sokaklara veren, belediye binasında roketatar ve silah depolayan, arka odadaki Kandil'in müfettişinden talimat alan adamlara, elinde silah yok ve mağarada yaşamıyor diye göz yummuyoruz."

"TERÖRİSTE TERÖRİST DİYORUZ"

"Teröriste terörist diyoruz, destekçisine de terörist diyoruz; ihbarcısına, işbirlikçisine, çocukları kandırıp dağa gönderen belediye başkanına terörist diyoruz; İmralı'daki devrik terörist başına terörist diyoruz. Koltuğu için birbirini yiyen Edirne'deki Demirtaş'a da, Karayılan'a da, tecavüzcü Biçirpinin Duran Kalkan'a da terörist diyoruz."

"TERÖRLE MÜCADELEMİZ, EMPERYALİZME DE KARŞIDIR"

"Bizim yaptığımız sadece terörle mücadele değildir, bu aslında emperyalizmin bütün kollarıyla mücadeledir. Bu bir kalkınma mücadelesidir."

"ALÇAKLAR, BENİ KONUŞTURMAYIN"

"Beni kızdırmayın. PKK terör örgütü köye gitti, erkekleri evden çıkartıp kadınlara tecavüz etti. ALÇAKLAR, Beni konuşturmayın."

AYRINTILAR GELİYOR