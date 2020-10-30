Süleyman Soylu, İzmir'de yıkılan bina sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de meydana gelen depreme ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Bakan Soylu, "Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı’da 6 bina yıkılma ihbarı geldi Uşak, Denizli, Manisa, Balikesir, Aydın ve Muğla’da ufak çatlaklar dışında ve can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir Ekiplerimiz sahada tarama ve müdahalelerine devam etmektedir Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.