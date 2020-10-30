Süleyman Soylu, İzmir'de yıkılan bina sayısını açıkladı
İçişleri Bakanı Soylu, "Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı’da 6 bina yıkılma ihbarı geldi" dedi.
TÜRKİYE 30.10.2020, 15:48 30.10.2020, 16:19
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de meydana gelen depreme ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.
Bakan Soylu, "Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı’da 6 bina yıkılma ihbarı geldi Uşak, Denizli, Manisa, Balikesir, Aydın ve Muğla’da ufak çatlaklar dışında ve can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir Ekiplerimiz sahada tarama ve müdahalelerine devam etmektedir Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.
27°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 30 Ekim 2020
|İmsak
|05:27
|Güneş
|06:48
|Öğle
|12:21
|İkindi
|15:17
|Akşam
|17:44
|Yatsı
|19:00
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|16
|2. Fenerbahçe
|6
|14
|3. Galatasaray
|6
|10
|4. Karagümrük
|6
|8
|5. Çaykur Rizespor
|6
|8
|6. Kasımpaşa
|6
|8
|7. Antalyaspor
|6
|8
|8. Malatyaspor
|6
|8
|9. Göztepe
|6
|7
|10. Erzurumspor
|5
|7
|11. Başakşehir
|6
|7
|12. Beşiktaş
|5
|7
|13. Gaziantep FK
|6
|7
|14. Sivasspor
|5
|7
|15. Hatayspor
|4
|7
|16. Konyaspor
|5
|6
|17. Kayserispor
|5
|6
|18. Trabzonspor
|6
|5
|19. Denizlispor
|6
|5
|20. Gençlerbirliği
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|7
|16
|3. Adana Demirspor
|7
|14
|4. Samsunspor
|7
|14
|5. Ankara Keçiörengücü
|7
|13
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Giresunspor
|6
|11
|8. Altay
|6
|10
|9. Balıkesirspor
|7
|10
|10. Adanaspor
|7
|9
|11. Akhisar Bld.Spor
|7
|9
|12. Bursaspor
|7
|7
|13. Menemen Belediyespor
|7
|6
|14. Bandırmaspor
|7
|5
|15. Ümraniye
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|7
|3
|18. Eskişehirspor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|6
|13
|2. Liverpool
|6
|13
|3. Aston Villa
|5
|12
|4. Leicester City
|6
|12
|5. Tottenham
|6
|11
|6. Leeds United
|6
|10
|7. Southampton
|6
|10
|8. Crystal Palace
|6
|10
|9. Wolverhampton
|6
|10
|10. Chelsea
|6
|9
|11. Arsenal
|6
|9
|12. West Ham
|6
|8
|13. Man City
|5
|8
|14. Newcastle
|6
|8
|15. M. United
|5
|7
|16. Brighton
|6
|5
|17. West Bromwich
|6
|3
|18. Burnley
|5
|1
|19. Sheffield United
|6
|1
|20. Fulham
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|7
|14
|2. Real Madrid
|6
|13
|3. Granada
|6
|13
|4. Villarreal
|7
|12
|5. Atletico Madrid
|5
|11
|6. Cádiz
|7
|11
|7. Osasuna
|6
|10
|8. Elche
|5
|10
|9. Getafe
|6
|10
|10. Real Betis
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Barcelona
|5
|7
|13. Sevilla
|5
|7
|14. Valencia
|7
|7
|15. Deportivo Alaves
|7
|7
|16. Athletic Bilbao
|6
|6
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Huesca
|7
|5
|19. Levante
|6
|4
|20. Real Valladolid
|7
|3