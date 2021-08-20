Suriye’de sivillere yapılan saldırıda 4 çocuk öldü

Suriye’de Beşar Esad ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan güçler, sivilleri hedef alan saldırılarına devam ediyor.

İdlib'in güneyindeki Biskle köyünde konuşlu olan Esad’ın askerleri ile İran destekli yabancı terörist gruplar, aynı bölgedeki Kensafra köyünü hedef aldı.

Karadan karaya atış yapan silahlarla, Cebel Zaviye bölgesindeki Kensafra köyüne saldırı düzenlendi.

Saldırılarda dört çocuk yaşamını yitirdi.

Yaralanan iki sivil ise çevredeki hastanelere kaldırıldı.

4 GERGİNLİĞİ AZALTMA BÖLGESİ OLUŞTURULDU

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017 tarihinde Astana toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 ‘gerginliği azaltma bölgesi’ oluşturuldu.

Fakat İran destekli teröristler ile Esad, Rusya’nın da hava desteğini alarak 4 bölgeden 3’ünü ele geçirip İdlb’e yöneldi.

Eylül 2018’de ateşkesin güçlendirilmesi için Türkiye ile Rusya arasında Soçi’de ek mutabakata varıldı.

BİRÇOK BÖLGE ELE GEÇİRİLDİ

Mayıs 2019’da tüm bölgenin ele geçirilmesi amacıyla Rusya ve Esad operasyonlar başlattı.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde birçok bölge ele geçirildi.

5 Mart’ta Türkiye ve Rusya arasında Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

2 MİLYON SİVİL GÖÇ ETMEK ZORUNDA KALDI

Ateşkes, Esad tarafından zaman zaman ihlal edilse de büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.