Suriyeli kalpazanlara baskın!

İstanbul Bayrampaşa'da bulunan adreste piyasa değeri 31 milyon lira olan, yaklaşık 3 milyon 950 bin sahte Amerikan doları ele geçirildi. Polis Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi Çiftlik Caddesi'nde bulunan bir adreste Suriye uyruklu M.Ş., ve M.Q., isimli iki kişinin piyasaya yüklü miktarda sahte Amerikan doları sürdüğü bilgisi aldı.

DESTE DESTE SAHTE PARA ÇIKTI

Harekete geçen ekipler, dün saat 19.15'te şüphelilerin bulunduğu adrese baskın düzenledi. Ekiplerce adreste yapılan aramalarda valizlere saklanmış şekilde, 2 adet para sayma makinası, 168 deste içerisinde 100'er adet 100 dolarlık 16 bin 800 adet banknot, 150 deste içerisinde 100'er adet 100 dolarlık 15 bin adet banknot, 66 deste içerisinde 100'er adet 100 dolarlık 6 bin 699 adet banknot,5 deste içerisinde 100'er adet 100 dolarlık 500 adet banknot, 6 deste halinde içerisinde 100'er adet 100 dolarlık 600 adet banknot olmak üzere toplamda; 3 milyon 950 bin Amerikan doları ve 2 milyon 620 bin basıma hazır beyaz banknot ele geçirildi.

Adreste bulunan M.Ş., ve M.Q., isimli iki Suriyeli gözaltına alınarak, adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

İşte operasyondan kareler;