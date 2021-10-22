Suruç davasında karar açıklandı

2015'te Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 34 kişi hayatını kaybetmiş 100'den fazla kişi de yaralanmıştı.

Üzerinden 6 yıl geçen bombalı saldırıya ilişkin Şanlıurfa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 21'inci duruşması gergin başladı.

Mütalaanın okunmasının ardından ölen ve yaralananların avukatları söz alarak konuşmak istedi.

MAHKEMEDE GERGİNLİK YAŞANDI

Mahkeme başkanı önceki duruşmada söz haklarını kullanmayacakları yönünde beyanda bulundukları için duruşmaya katılan avukat ve mağdurlar ile yakınlarına söz hakkı verilmeyeceğini belirtti. Bunun üzerine mağdurların yakınları yerlerinden kalkarak tepki gösterdi.

Tepkilerin büyümesi üzerine duruşma salonuna jandarma ekipleri çağrıldı. Gerginliğin devam etmesi üzerine mahkeme başkanı duruşmaya ara verdi.

Aranın ardından mahkeme heyeti, bazı kişiler ile avukatlarına söz hakkı verilmesi yönünde karar aldı. Saldırıda yaralananlar ile ölenlerin yakınları söz alarak sırayla konuştu.

34 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Duruşmaya saldırının tek tutuklu sanığı Yakup Şahin, SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla katıldı. Şahin, üzerine atılı suçları kabul etmeyerek beraatını istedi.

Mahkeme heyeti, davanın tek tutuklu sanığı Yakup Şahin'i 34 kez ağırlaştırılmış müebbet, 70 kez ise 27 yıl hapis cezası ile cezalandırdı.