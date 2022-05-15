Takla atan otomobil tarlaya girdi: 1 ölü

Polatlı-Beyceğiz yolunda seyreden Hasan Çıbık, kontrolünü kaybettiği aracıyla taklalar atmaya başladı.

Metrelerce savrulan araç yol kenarındaki tarlaya girdikten sonra durabildi.

Olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Çıbık’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.