Takla atan otomobil tarlaya girdi: 1 ölü
Ankara'da, sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil taklalar atarak tarlaya girdi. Araç sürücüsü hayatını kaybetti.
TÜRKİYE 15.05.2022, 21:05
Polatlı-Beyceğiz yolunda seyreden Hasan Çıbık, kontrolünü kaybettiği aracıyla taklalar atmaya başladı.
Metrelerce savrulan araç yol kenarındaki tarlaya girdikten sonra durabildi.
Olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Çıbık’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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