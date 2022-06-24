Tarihi sikkeler istihbaratla ele geçirildi
Malatya’da Jandarma görevlileri bir istihbaratı değerlendirip, Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen 44 adet sikke ve 7 adet tarihi obje ele geçirdi.
TÜRKİYE 24.06.2022, 19:05
Malatya İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Yeşilyurt İlçesi Çukurdere Mahallesinde bir şüpheliye ait işyerinde tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve objelerin bulundurulduğu istihbarat duyumu alındı. Bunun üzerine, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden söz konusu işyerinde Jandarma tarafından yapılan aramada, Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen 44 adet sikke ve 7 adet tarihi obje ele geçirildi. İşyeri sahibi hakkında 2863 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldı.
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