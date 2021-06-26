TBMM heyeti ABD temaslarını tamamladı

Türkiye ile ABD arasında görüşmeler ve diyalog artıyor.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç başkanlığındaki heyet ABD'nin başkenti Washington’da temaslarda bulundu.

'Daha çok diyalog halinde olmak gerektiği konusunda hemfikiriz'

Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, yoğun mesai sonrası görüşmeleri değerlendirdi.

Görüşmelerde iki ülke arasındaki birçok konu üzerine fikir alışverişlerinde bulunduklarını aktaran Kılıç, Amerikalı siyasetçilerle daha çok diyalog halinde olmaları gerektiği konusunda hemfikir olduklarını söyledi.

"Türkiye, Afganistan'a her zaman yardım etmeye hazır"

Temaslar sırasında Afganistan konusunun öne çıktığını belirten Kılıç, "Afganistan halkına ve Afganistan’a her zaman yardım etmeye hazır olduğumuzu dile getirdik" dedi.

Görüşmelerde sıklıkla kendilerine Türkiye’nin Afganistan’da kalıp kalmayacağına ilişkin sorular sorulduğunu belirten Kılıç, Kabil Hamid Karzai Havalimanının güvenliği konusunda Türkiye ile ABD arasında teknik görüşmelerin devam ettiğini, bu konunun detayları hakkında bilgi sahibi olmadığını ancak prensipte Türkiye’nin Afganistan’ın yanında olduğunu dile getirdi.

"Türkiye'nin NATO'dan beklentilerini ilettik"

Kılıç ayrıca, Türkiye’nin NATO’dan beklentilerini ilettiklerini de söyledi.

Temaslarda Karabağ konusunun da gündeme geldiğini belirten Akif Çağatay Kılıç, Türkiye’nin Azerbaycan’ın yanında durduğunu, bunu da Washington'ın iyi bildiğini vurguladı.