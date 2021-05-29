Televizyonda görüp Osmanlı çileği dikti, şimdi siparişlere yetişemiyor
Televizyondan görüp Şehzadeler şehri Amasya'nın Suluova ilçesinde Osmanlı çileği yetiştirmeye başlayan Fatma Keten, telefonla aldığı siparişlerle satış yapmaya başladı. Kadın çiftçi, "Padişahların sofra meyvesi" olarak tanınan çilek türünü kilosu 15 liradan sattığını belirtti.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinden getirttiği 10 Osmanlı çileği fidesini deneme amaçlı diken evli ve 2 çocuk annesi Keten, verim elde etmesi üzerine Kerimoğlu köyündeki 2 dönümlük bahçesinde onu yetiştirmeye başladı. Yılda bir kez ürün veren Osmanlı çileğinin aroması, rengi ve tadı ile öne çıktığını anlatan 42 yaşındaki Keten, "Şehzadeler şehri Amasyamızda Osmanlı çileğini yetiştirmeye başladık. Geçen yıl benden çilek alan müşterilerim telefon ederek yeniden sipariş verdi. Özellikle reçel yapımında çok tercih ediliyor" dedi.
VALİ'YE TEŞEKKÜR
Amasya Valiliği'nin yörede dikim yapılmayan alanların çilek bahçelerine dönüştürülmesi için üreticilere çilek fidesi ve malç naylonu desteği sağladığına vurgu yapan Keten, projeye öncülük eden Vali Mustafa Masatlı'ya teşekkür etti.
ORTAMIN KOKUSUNU DEĞİŞTİRİYOR
Osmanlı saray mutfağının vazgeçilmez meyveleri arasında çileğin önemli bir yer tuttuğuna işaret eden Suluova Akdağlılar Derneği Başkanı Yılmaz Keten ise "padişah çileği' diye adlandırılan bu türün 3, 4 tanesinin odaya bırakıldığında ortamın kokusunu tamamen değiştirdiğini söyledi.
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