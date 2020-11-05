Tepki çeken görüntülerdeki süt toplama merkezi kapatıldı

Konya'daki bir süt toplama merkezinde, çalışanlardan birinin, teknenin içerisine doldurulan sütle banyo yaptığı görüntüleri sosyal medyada paylaşmasının ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, firmanın faaliyetine son verdi ve idari para cezası uyguladı.

Fabrikadaki denetimin ardından açıklama yapan Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ergin, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatı üzerine inceleme başlattıklarını söyledi.

İşletme belgesi iptal edilecek

Denetimlerin ardından iş yerinin faaliyetine son verildiğini belirten Ergin, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımız denetimlerini yaptılar. İnsan sağlığını riske atan durumlardan dolayı faaliyetten men edilen firmaya, 13 bin 934 lira idari para cezası uygulandı. Aynı zamanda Konya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağız. Var olan sütlerin imhasını ve işletme belgesinin iptalini de gerçekleştireceğiz."

Öte yandan Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de kontrollerin ardından iş yerini mühürlemek için binaya geldi.

Bakanlıktan açıklama

Tarım ve Orman Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada ise "Konya'daki bir süt üretim tesisinde olduğu ileri sürülen, halk sağlığını ve gıda güvenliğini hiçe sayan görüntüler üzerine, söz konusu işletmeye ekiplerimiz ivedilikle yönlendirilmiştir. Gelişmeler, kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.

#Konya’daki bir #süt üretim tesisinde olduğu ileri sürülen halk sağlığını ve gıda güvenliğini hiçe sayan görüntüler üzerine söz konusu işletmeye ekiplerimiz ivedilikle yönlendirilmiştir.



Gelişmeler, kamuoyu ile paylaşılacaktır. — T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) November 5, 2020

İşine son verildi

Firmanın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada da tepkilere neden olan görüntülerdeki kişinin, iş akdinin feshedildiği ve hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı duyuruldu.