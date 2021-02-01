Terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye suikastçısı Yalova'da yakalandı
İçişleri Bakanı Soylu, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye suikastçısının Yalova'da düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu.
TÜRKİYE 01.02.2021, 12:56
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "DEAŞ'a, Yalova'da önemli bir operasyon yapıldı. DEAŞ'ın Türkiye suikastçısı yakalandı ve tutuklandı. Operasyon sona erdi. Emniyet terör, istihbarat birimlerimizi, Yalova Emniyet Teşkilatımızı ve Yalova Cumhuriyet Başsavcılığımızı tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verdi.
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