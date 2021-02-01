Terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye suikastçısı Yalova'da yakalandı

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "DEAŞ'a, Yalova'da önemli bir operasyon yapıldı. DEAŞ'ın Türkiye suikastçısı yakalandı ve tutuklandı. Operasyon sona erdi. Emniyet terör, istihbarat birimlerimizi, Yalova Emniyet Teşkilatımızı ve Yalova Cumhuriyet Başsavcılığımızı tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verdi.