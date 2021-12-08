Terör örgütü PKK'ya operasyon: 450 personel katılıyor
İçişleri Bakanlığınca Van'da, "Eren Kış-12 Tendürek Şehit Jandarma Kıdemli Binbaşı Kıvanç Cesur Operasyonu" başlatıldı. Operasyonda, 450 personel görev alıyor.
TÜRKİYE 08.12.2021, 10:28 08.12.2021, 17:26
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Van'da "Eren Kış-12 Tendürek Şehit Jandarma Kıdemli Binbaşı Kıvanç Cesur" operasyonu başlatıldı.
Operasyonda Van İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde, jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 450 personel ve 41 operasyonel tim görev alıyor.
Açıklamada, Eren Kış Operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi.
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