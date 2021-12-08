Terör örgütü PKK'ya operasyon: 450 personel katılıyor

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Van'da "Eren Kış-12 Tendürek Şehit Jandarma Kıdemli Binbaşı Kıvanç Cesur" operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Van İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde, jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 450 personel ve 41 operasyonel tim görev alıyor.

Açıklamada, Eren Kış Operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi.