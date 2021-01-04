Terör örgütünün hain taktiği deşifre edildi!

Bomba koydukları araca sistem kuruyorlar anlık görüntü, ses ve konum takibi yapıyorlar, Telefon düzeneği ile bombayı patlatıyorlar.

Terör örgütünün hain yöntemlerinden biri daha deşifre edildi.

barış pınarı bölgesindeki kontroller sırasından bomba düzenekli bir motosiklet bulundu ekipler selenin altında ve yakıt tankında el yapımı patlayıcı ve telefon düzeneği ele geçirdi.

motosikletin farına gizlenmiş bir telefon daha bulundu.

Bilişim uzmanlarının incelemesine telefona indirilmiş mobil uygulama fark edildi.

Uygulama sayesinde bombalı aracın bulunduğu yerlerden anlık görüntü, ses ve konum bilgisinin kesintisiz alındığı tespit edildi.

Örgüt yöneticilerinin bombalı araçta sürücünün dahi bilmediği bir yere sistemi yerleştirdikleri istedikleri noktadaysa patlattıkları saptandı.

Örgütün hain taktiği 10 aralık 2020 tarihinde Rasulayn'da Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt ile Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar'ın şehit edilmesinde de kullandığına

Şehit yüzbaşının araçtan indiğini gördükleri anda eylemi gerçekleştirdikleri değerlendiriliyor.