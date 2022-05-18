Tokat'ta can pazarı

Tokat-Niksar karoyolu üzerinde işçileri taşıyan 60 AAN 064 plakalı panelvan tipi minibüs ile 60 DG 245 plakalı otomobil Gökdere kavşağında çarpıştı.

Yoldan geçmekte olan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yaralıların durumu ciddi

Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi ölürken 12 kişide yaralandı. Yaralanan 12 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı. Bazı yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.