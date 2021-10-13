Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi derbi taktikleri

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor.

Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan karşılaşmada teknik direktörler de taktiklerini belirlemeye başladı.

Birkaç oyuncu dışında ilk 11'leri neredeyse belli olan iki takımda da rakip takımın bu sezonki tüm maçları analiz edildi.

"SAVUNMAYI İYİ YAPIN"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kafasındaki maç planını takıma işlemeye başladı.

Sarı-lacivertlilerin özellikle iyi kapanan ve takım savunmasını doğru yapan ekiplere karşı çok zorlandığını göz önünde tutan Fırtına'nın hocası, top rakipteyken herkesin defansa yardım etmesini ve boş alan bırakılmamasını istiyor. Topu aldıklarında ise rakip kaleye hızlıca gitmeyi planlayan Avcı, özellikle kenarlarda Fenerbahçe'nin sıkıntı yaşadığını düşünüyor.

KİLİT ADAM NWAKAEME

Merkezde Hamsik-Bakasetas ikilisiyle oyun yönünü çabuk değiştirip rakibin temposunu kırmayı planlayan Avcı, hızlı hücumlarda özellikle Nwakaeme'ye çok güveniyor. Diğer kanatta ise Gervinho-Djaniny ikilisinden birisi olacak. Eğer sol bekte yabancı tercih edilirse, Abdülkadir Ömür'ün maça 11'de başlama ihtimali bulunuyor.

"Savunmada kesinlikle basit hata yapmamalıyız. Yüksek konsantrasyonla, alanları doğru kapatacağız. Fırsat vermeyeceğiz." diyen Avcı, "Sahanın her bölgesinde yardımlaşmak kilit nokta. Taraftar ve saha avantajımız var. Bunu en iyi şekilde kullanacağız. Liderliği ne kadar istediğimizi herkese gösterelim." sözleriyle takımını motive ediyor.

PEREIRA'NIN FERDİ KOZU

Liderliği perçinlemek isteyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira, son zamanlarda performansı zirve yapan Ferdi Kadıoğlu'na özel bir görev verecek.

Portekizli teknik adam, lider gideceği Trabzon deplasmanından aynı şekilde dönmek isterken, bu sezonun yıldız isimlerinden Ferdi Kadıoğlu'na Trabzonspor'u ters pozisyonlarda yakalama adına farklı görevler verdi.

Pereira, 22 yaşındaki oyuncusundan topla çizgiden içeri doğru kat etmesini ve savunmanın dengesini bozmasını istedi.

HÜCUMA BİR KİŞİ FAZLA YOLLAYACAK

Portekizli çalıştırıcı, böylelikle hem hücuma bir kişi fazla yollamayı hem de rakibin savunmasında paylaşım sorunu oluşturmayı amaçlıyor. Bununla birlikte ön alanda baskıyı çok önemseyen Pereira, tüm hücum oyuncularına bu baskıdan asla vazgeçmemelerini öğütlüyor.