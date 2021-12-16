Trafiği kapatıp göbek attı
İskenderun'da düğün konvoyundaki kişiler, 5 araçla yolu trafiğe kapattı. Konvoydakiler arkalarında oluşan araç kuyruğuna rağmen göbek atarak oynadı. Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü, yolu kapattığı tespit edilen 5 aracın sürücüsüne para cezası kesti.
TÜRKİYE 16.12.2021, 09:55
Hatay'da İskenderun- Adana Karayolu üzerindeki battı-çıktı içerisinde bir düğün konvoyundaki kişiler, 5 araçla yolu trafiğe kapatıp, yol ortasında göbek atmaya başladı.
Düğün konvoyundakiler, trafikteki diğer araç sürücülerinin korna çalıp, tepki göstermesine rağmen bir süre daha oynadıktan sonra araçlarına binip uzaklaştı.
PLAKASI TESPİT EDİLEN ARAÇ SAHİPLERİNE CEZA
Trafiğin kilitlenmesine neden olan olay, bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülenip, sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.
Sosyal medyadaki görüntüleri ihbar olarak kabul eden İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) kameralarından konvoydaki 5 aracın plakasını tespit etti. Plakası belirlenen 5 araca toplamda 2 bin 600 lira para cezası kesildiği bildirildi.
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