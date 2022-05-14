Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Tarlada çit sürdüğü esnada, sürücüsünün kontrolünü kaybeden traktör devrildi. Traktörün altında kalan 85 yaşındaki Lütfü Kara olay yerinde can verdi.
Aydın'ın Germencik ilçesindeki Abdurrahmanlar Mahallesi’nde arazide çift sürdüğü sırada kontrolünü kaybederek devrildi.
Devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde can verdi
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Kara’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Gerekli olay yeri incelemesinin ardından Kara’nın cansız bedeni Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından traktör aldıktan çıkartıldı.
Ailesi yasa boğuldu
Kara’nın cenazesi Germencik Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırılırken, yaşlı adamın ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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