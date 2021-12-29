Trakya sular altında: Dereler taştı, mahsur kalanlar kurtarıldı

Sağanak yağış Trakya'yı hazırlıksız yakaladı. Edirne ve Kırklareli'de birçok yeri su bastı.

Sağanak Edirne'nin Uzunköprü ve Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde su baskınlarına neden oldu. Yağış nedeniyle Uzunköprü'nün Kırkkavak köyü yolunu su bastı. Su birikintisinin yükselmesi nedeniyle köy yolu trafiğe kapatıldı.

Kent merkezinde de bazı yollar önlem amacıyla kapatıldı. Kırkkavak Deresi çevresinde su yükselmesi nedeniyle bazı evlerin bahçelerinde su birikintileri oluştu. Sağanak nedeniyle sanayi sitesindeki bazı işyerlerini ve tarım arazilerini de su bastı.

Uzunköprü'de dün gece başlayan sağanak öğleden sonra şiddetini artırdı. İlçede metrekareye 24 saatte 60 kilograma yakın yağış düştü. Yollarda su birikintileri oluştu, bazı bodrum katlara su girdi. Aşırı yağış nedeniyle Kırkavak Deresi bazı bölgelerde yatağından çıktı. Uzunköprü Belediyesi ve AFAD ekipleri ilçede çalışmalarına devam ediyor.

AFAD ekipleri Atatürk Mahallesi Vakıf Sitesi'ndeki 48 hanenin sakinlerini tahliye etmeye başladı.

Kırklareli'nde dere taştı

Babaeski'deki sağanak nedeniyle evlerinde mahsur kalan vatandaşlar iş makineleriyle tahliye edildi.

İlçede sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini artıran yağış nedeniyle Çürtlen Deresi taştı. Sağanak sonucu Kurtuluş Mahallesi'ndeki birçok ev ve iş yerini su bastı, bazı vatandaşlar evlerinden çıkamadı.

Belediye ekipleri iş makineleri yardımıyla vatandaşları evlerinden tahliye etti. Evlerinden çıkmak istemeyen vatandaşlara ekipler gıda yardımında bulundu.

Alt katlarda yaşayan vatandaşlar üst kattaki komşularına çıktı. Derenin taştığı bölgede bulunan bazı vatandaşlar da balkonlarına çıkarak ekiplerden yardım istedi.

Mahsur kalanlar askeri araçlarla kurtarıldı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu evlerinde mahsur kalan vatandaşlar askeri araçlarla güvenli bölgelere tahliye edildi.

İlçede sağanağın ardından Yılmaz ve Yıldırım Mahallelerinden geçen Lüleburgaz Deresi taştı.

Taşkın nedeniyle bazı vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. Vatandaşlar, 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı askeri araçlarla evlerinden alındı. Güvenli bölgelere getirilen vatandaşlar otellere götürüldü.

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce ile Belediye Başkanı Murat Gerenli de tahliye çalışmalarını takip etti.

Bu arada, sağanak nedeniyle Lüleburgaz-Pınarhisar yolu ulaşıma kapandı. Bazı araçlar su birikintilerinde mahsur kaldı.

AFAD, UMKE ve belediye ekipleri de bölgede hazır bekliyor.