Tren kazasında servis şoförü tutuklandı

Tekirdağ'da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Tedavisi tamamlanan servis aracının sürücüsü tutuklandı.

TÜRKİYE 06.09.2021, 14:23
Tren kazasında servis şoförü tutuklandı

Velimeşe Hemzemin geçidinde meydana gelen kazada yaralanan Halit Aksoy, tedavi gördüğü Çorlu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 7'e yükseldi.

Halit Aksoy'un eşi Suzan Aksoy, dün Tokat'ta toprağa verilmişti.

Servis minibüsünün sürücüsü Bilal Küllü'nün de tedavisi tamamlandı. Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu birden çok kişinin ölümüne neden olma suçunda adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

3 yaralının tedavisi ise devam ediyor.

Cumartesi günü Ergene ilçesine bağlı Velimeşe Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte kapalı bariyeri geçmeye çalışan servis minibüsüne yük treni çarpmış, 6 kişi hayatını kaybetmişti.

#Tekirdağ #tren #Kaza #AksuTV #AksuTVHaber
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