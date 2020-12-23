TSK, Doğu Akdeniz'de büyük bir başarıya imza attı

Deniz Kuvvetleri tarafından Doğu Akdeniz'de, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en derin sonar görüntüleme operasyonu gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığının, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Deniz Kuvvetlerimiz tarafından Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en derin sonar görüntüleme operasyonu icra edildi. Operasyonda 3000 metre derinliğe kadar tespit imkanına sahip TCB ORKİNOS ile Doğu Akdeniz'de 2800 metreden görüntü alınarak büyük bir başarıya imza atıldı." bilgisi verildi.