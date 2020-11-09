Tüm gözler Ankara'da! MYK sonrası açıklama bekleniyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 'sağlık problemleri sebebiyle' istifa ettiği duyurulmuştu. Bu açıklamanın ardından gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi. İstifanın kabul edilip edilmeyeceği merak konusu olmuştu.

MYK SONRASI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMA YAPMASI BEKLENİYOR

Ankara'ya hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 14.00'teki 12. Büyükelçiler Konferansına ardından saat 16.00'da AK Parti Gene Merkezi'ndeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan'ın MYK sonrası açıklama yapması bekleniyor.