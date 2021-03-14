Tüm Türkiye'de gözler kritik toplantıda! Kısıtlamalar yeniden ele alınacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, pazartesi günü Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündemi koronavirüsle mücadele. İllerdeki vaka sayılarında artış var. Peki bu durum kısıtlamalara ilişkin yeni kararların alınmasına neden olur mu? Bu sorunun cevabı yeni haftanın ilk gününde belli olacak.



YENİ RİSK HARİTASI YAYINLANACAK



Geçtiğimiz günlerde hafta sonu açıklanması planlanan risk haritasının Pazartesi günü yapılacak Kabine toplantısının ardından yayınlanması bekleniyor.

RİSK DURUMUNA GÖRE KARAR VERİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında kademeli normalleşme adımlarındaki son durum ele alınacak. Bazı illerde vaka sayılarında artış var. Mutasyonlu virüs vakalarında da benzer bir artış söz konusu. Her il özelinde değerlendirmeler yapılacak. Risk durumuna göre karar verilecek.





RENKLER NEYE GÖRE BELİRLENİYOR



Sağlık Bakanlığı haftalık vaka sayısı 100 binde 10'un altındaki illerin "düşük", 11-35 arasının "orta", 36-100 arasının "yüksek", 100'ün üstündeki illerin ise "çok yüksek" riskli' sayılacağını açıklamıştı. Buna göre; mavi düşük riskli, sarı orta riskli, turuncu yüksek riskli, kırmızı çok yüksek riskli illeri temsil ediyor. Renk kodlarının belirlenmesinde tek kriter vaka sayısı değil. Haritada vaka sayısı, nüfusa oranı, artış/düşüş oranı, aşılama oranı, yoğun bakım ve servis kapasiteleri gibi kriterler birlikte hesaplanarak açıklanacak.

AŞI ÇALIŞMALARI

Aşı çalışmaları da kabine toplantısında masada olacak. Türkiye'deki aşılanma süreci değerlendirilecek. Aşı tedariki konusunda Çin ve Almanya'dan sipariş edilen aşıların son durumu ile yerli aşı çalışmaları ele alınacak.