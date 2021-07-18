Turizm merkezlerinde bayram tatili yoğunluğu
Turizm merkezleri Muğla ve Antalya'da Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor. Kente gelen yerli ve yabancı turistler, tarihi Kaleiçi, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, Lara ve Sarısu plajlarında gecenin ilerleyen saatlerine kadar yoğunluk oluşturdu.
TÜRKİYE 18.07.2021, 13:14 18.07.2021, 13:20
Gündüz hava sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü, nem oranının yüzde 61 olarak kaydedildiği kentte sahillerde oluşan yoğunluk gece de devam etti.
Fethiye'nin ünlü Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ve Kumburnu plajlarını tercih eden tatilciler, yoğunluğa neden oluyor.
Hava sıcaklığının 39 derece ölçüldüğü kentte, bazı tatilciler dünyaca ünlü Gökova Körfezi'nde mavi tura çıkarken, bazıları da rüzgar sörfü yapmayı ve kanoya binmeyi tercih etti.
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