"Köklü Geçmiş, Güçlü Gelecek" ana temasıyla gerçekleştirildi. Katılımcılara, iletişim stratejisinde, yeni ufuklar açtı. İstanbul'da düzenlenen 'Türk Konseyi Medya Forumu' sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde yapılan forum 3 gün sürdü. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, KKTC ve Macaristan'dan heyet üyeleri ile medya, iletişim ve akademi dünyasından temsilciler de forumda yerini aldı. 500'ün üzerinde kişi katıldı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, forumun ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Türk Konseyi Medya Forumu'nun Türk dünyasından pek çok kıymetli ismi ağırladığını vurguladı.

"Ortak gelecek vizyonu ve iletişim stratejisi noktasında önemli bir kazanıma dönüştü" dedi.