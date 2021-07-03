Türkiye aşılanmaya odaklandı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 24’e kadar 1 milyon 171 bin 305 doz aşının uygulandığını açıkladı.
TÜRKİYE 03.07.2021, 15:26 03.07.2021, 15:38
Artık sadece hastane ve aile hekimlikleri değil, Türkiye'nin bir çok noktasında aşı uygulama merkezleri kuruldu.
Bunlar arasında havalimanları, otogarlar, alışveriş merkezleri, metro istasyonları da var.
Vatandaşlar, randevu almadan bu noktalardan kolayca aşı olabiliyor.
DSÖ Temsilcisi: Türkiye aşılamada lider ülkelerden biri.
Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Dr. Batyr Berdyklychev, Türkiye'nin aşılama konusunda lider ülkelerden biri olduğunu söyledi.
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