Türkiye beşik gibi sallanıyor!
2021 yılına çok az bir zaman kala Türkiye'de depremler yine gündem konusu olmaya devam ediyor.
Binlerce kişinin yaşamını yitirdiği Erzincan depreminin yıl dönümünde Türkiye arka arkaya gelen deprem haberleriyle sarsıldı
Önce Van, sonra Elâzığ, ardından Muğla. Deprem korkusu tüm Türkiye’yi sardı
AFAD, dün saat 12.31'de Van'ın Çatak ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Yerin 5 kilometre altında meydana gelen Deprem kısa süreli paniğe neden olurken herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı
Van’da ki depremin üzerinden daha 24 saat bile geçmeden bu kez de Elâzığ’da 5,3 büyüklüğünde meydana geldi
Türkiye Van ve Elâzığ’da ki depremlerin şokunu yaşarken bir deprem haberi de Akdeniz'de Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarından geldi
AFAD saat 10.13'te 4,2 büyüklüğünde meydana gelen depremin kıyıya 16,87 kilometre uzaklıkta ve yerin 6,7 kilometre altında olduğunu duyurdu.
Uzmanlar bu depremlerin yaşanacak büyük depremlerin habercisi olabileceğini düşünüyor
|İmsak
|06:12
|Güneş
|07:39
|Öğle
|12:38
|İkindi
|15:07
|Akşam
|17:28
|Yatsı
|18:49
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|14
|29
|2. Alanyaspor
|15
|27
|3. Gaziantep FK
|14
|27
|4. Fenerbahçe
|14
|26
|5. Beşiktaş
|13
|25
|6. Karagümrük
|14
|21
|7. Hatayspor
|13
|21
|8. Malatyaspor
|13
|20
|9. Trabzonspor
|15
|20
|10. Göztepe
|15
|19
|11. Konyaspor
|13
|18
|12. Rizespor
|13
|18
|13. Kasımpaşa
|14
|18
|14. Sivasspor
|13
|17
|15. Antalyaspor
|14
|17
|16. Başakşehir
|13
|15
|17. Denizlispor
|13
|12
|18. Gençlerbirliği
|13
|12
|19. Kayserispor
|13
|10
|20. Ankaragücü
|13
|9
|21. Erzurumspor
|14
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|15
|30
|2. Altay
|15
|29
|3. Giresunspor
|15
|29
|4. Adana Demirspor
|15
|28
|5. Ankara Keçiörengücü
|16
|28
|6. Samsunspor
|15
|27
|7. Altınordu
|16
|27
|8. İstanbulspor
|14
|25
|9. Bursaspor
|15
|21
|10. Menemen Belediyespor
|16
|19
|11. Bandırmaspor
|15
|18
|12. Ümraniye
|16
|17
|13. Balıkesirspor
|15
|15
|14. Boluspor
|15
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|14
|13
|16. Adanaspor
|12
|12
|17. Ankaraspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|31
|2. Everton
|15
|29
|3. Leicester City
|15
|28
|4. M. United
|14
|27
|5. Man City
|14
|26
|6. Aston Villa
|13
|25
|7. Chelsea
|15
|25
|8. Tottenham
|14
|25
|9. Southampton
|15
|25
|10. West Ham
|14
|21
|11. Wolverhampton
|14
|20
|12. Newcastle
|14
|18
|13. Crystal Palace
|15
|18
|14. Arsenal
|15
|17
|15. Leeds United
|14
|17
|16. Burnley
|13
|13
|17. Brighton
|14
|12
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|14
|7
|20. Sheffield United
|15
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|15
|32
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Villarreal
|15
|26
|5. Barcelona
|14
|24
|6. Sevilla
|13
|23
|7. Granada
|14
|21
|8. Celta de Vigo
|15
|20
|9. Real Betis
|15
|19
|10. Athletic Bilbao
|15
|18
|11. Cádiz
|15
|18
|12. Getafe
|14
|17
|13. Deportivo Alaves
|15
|17
|14. Valencia
|15
|15
|15. Levante
|14
|15
|16. Elche
|13
|15
|17. Eibar
|15
|15
|18. Real Valladolid
|15
|14
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12