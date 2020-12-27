Türkiye beşik gibi sallanıyor!

Binlerce kişinin yaşamını yitirdiği Erzincan depreminin yıl dönümünde Türkiye arka arkaya gelen deprem haberleriyle sarsıldı

Önce Van, sonra Elâzığ, ardından Muğla. Deprem korkusu tüm Türkiye’yi sardı

AFAD, dün saat 12.31'de Van'ın Çatak ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yerin 5 kilometre altında meydana gelen Deprem kısa süreli paniğe neden olurken herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı

Van’da ki depremin üzerinden daha 24 saat bile geçmeden bu kez de Elâzığ’da 5,3 büyüklüğünde meydana geldi

Türkiye Van ve Elâzığ’da ki depremlerin şokunu yaşarken bir deprem haberi de Akdeniz'de Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarından geldi

AFAD saat 10.13'te 4,2 büyüklüğünde meydana gelen depremin kıyıya 16,87 kilometre uzaklıkta ve yerin 6,7 kilometre altında olduğunu duyurdu.

Uzmanlar bu depremlerin yaşanacak büyük depremlerin habercisi olabileceğini düşünüyor