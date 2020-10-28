Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 305 kişiye hastalık tanısı konuldu.
Sağlık Bakanlığı tarafından 28 Ekim koronavirüs tablosu, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 128 bin 312 Kovid-19 testi yapıldı, 2.305 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 77 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
TÜRKİYE 28.10.2020, 20:22
Sağlık Bakanlığı, Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’deki güncel korona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 77 kişi korona virüsten hayatını kaybederken, toplam can kaybı 10 bin 027’ye yükseldi.
İYİLEŞENLERİN SAYISI 319 BİN 181'E YÜKSELDİ
Ağır hasta sayısı 1.836 oldu, 1.662 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 319 bin 181'e yükseldi.
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