Türkiye'den ABD'ye "Gara" tepkisi

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak ABD'nin Gara açıklamasına Türkiye'nin tepkisi en sert dille iletildi.

Açıklama Dışişleri Bakanlığı tarafından yapıldı. ABD Büyükelçisi Satterfield'ın bakanlığa çağrıldığı belirtildi.



ABD'nin, Gara'da 13 masumun terör örgütü tarafından şehit edilmesi ile ilgili "PKK tarafından yapıldığı doğrulanırsa" şeklindeki açıklaması kınandı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada "ABD açıklamasına ilişkin tepkimiz en kuvvetli şekilde dile getirilmiştir" denildi.

Tepki çeken o açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı dilediği mesajında, "ABD, Türk vatandaşlarının Irak'ın Kürdistan Bölgesi'nde öldürülmesinden üzüntü duyuyor. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız ve son çatışmada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Türk vatandaşlarının terör örgütü PKK'nın elinde öldüğü haberleri doğruysa, bu eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadelerine yer vermişti.