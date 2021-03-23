Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri sahiplerini buldu!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bugüne kadar 43 bine yakın denetim gerçekleştirerek, 1574 Erişilebilirlik Belgesi verdiklerini, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) iş birliğinde bu alandaki standartları hazırladıklarını bildirdi.

TÜRKİYE 23.03.2021, 11:46 23.03.2021, 11:57
Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri sahiplerini buldu!

Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri Töreni'nde, 19 yılda engelli hakları ve hizmetlerinde modern yaklaşımlarla yeni bir vizyon ortaya koyduklarını söyledi.

Engelliler Hakkında Kanun'u, 2005'te çıkararak hukuki zemini güçlendirdiklerini anımsatan Selçuk, Türkiye'de ilk kez 1500 maddelik engelliler hukukunu oluşturarak, bu başarının yolunu açtıklarını belirtti.
Zehra Zümrüt Selçuk, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde, 2007'de BM Engelli Hakları Sözleşmesi'ni imzalayan ilk ülkelerden biri olduk. 2010'da Anayasa'nın 10. maddesine yeni bir hüküm ekleyerek, engellilerimize yönelik pozitif ayrımcılığı güvence altına aldık. Ülkemizde engelli hizmetlerine yönelik zihni dönüşümle birlikte kurumsal hizmetlerimiz de değişti ve dönüştü. Eğitim, sağlık, bakım hizmetleri gibi temel ihtiyaçların kalite standartları hiç olmadığı kadar arttı. Engelli vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerini daha hızlı ve etkili bir şekilde almaları gerektiğinin farkındayız. Bu sebeple tüm tedavi masraflarını, tıbbi cihazlar ve ilaçlar dahil, Genel Sağlık Sigortası kapsamında karşılıyoruz."

- Engelsiz yaşam merkezi sayısı 127'ye yükseldi

Engelli vatandaşların bakımında, kurumsal bakımdan ziyade aile yanında bakımı öncelikli gördüklerini vurgulayan Selçuk, 2007'de başlattıkları "Evde Bakım Yardımı" kapsamında, şu an ailesinin yanındaki yarım milyonu aşkın vatandaşa destek olduklarını bildirdi.

Selçuk, 2018'de 7 olan gündüzlü engelsiz yaşam merkezi sayısını bu ay itibarıyla 127'ye çıkardıklarını belirterek, "Kendi aileleri yanında bakımı mümkün olmayan 29 bine yakın engellimize ise 545 bakım merkezinde yatılı bakım hizmeti sunuyoruz. Sadece son 2 yılda, 11 resmi ve 92 özel yatılı bakım merkezi açılmasının gururunu yaşıyoruz." dedi.

Engellilerin de çalışma hayatına katılmalarını sağlamanın her zaman öncelikli hedeflerinden biri olduğunu dile getiren Bakan Selçuk, şöyle devam etti:

"Onların daha üretken, bağımsız, kendine güvenen bireyler olmalarını önemsiyoruz. Engelli çalıştırma zorunluluğu, Engelli İş Koçluğu, E-KPSS ve girişimcilik desteği ile onların her daim yanındayız. Kolaylaştırıcı, teşvik edici politikalarla engelli kontenjanımızdaki oranını yıldan yıla arttırarak kamuda yüzde 95'e, özel sektörde yüzde 82'lere ulaşmış durumda. Ayrıca bugüne kadar 3 bine yakın engelli kardeşimize işlerini kurmak için hibe desteği verdik. İŞKUR Hibe desteğinin 16 Nisan'a kadar e-devlet üzerinden başvurularının devam ettiğini duyurmak isterim."

- Erişilebilirlik Değerlendirme Modülü hayata geçirildi

Erişilebilirliğin, engellilerin hayatını doğrudan etkileyen konuların başında geldiğini vurgulayan Selçuk, engelli vatandaşların hizmetlere ulaşması için erişilebilirliğin öncelikli çalışma alanları olduğunu söyledi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, ilk kez mevzuatta yaptırım düzenlemesi getirdiklerine dikkati çekerek, "Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme komisyonları oluşturduk. Bugüne kadar 43 bine yakın denetim gerçekleştirerek 1574 Erişilebilirlik Belgesi verdik. TSE iş birliğinde bu alandaki standartları hazırladık. 2011'den bu yana 13 bine yakın yönetici ve teknik personele eğitimler verdik." diye konuştu.
Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 2020'yi Erişilebilirlik Yılı ilan etmesiyle uygulama, eğitim ve farkındalık çalışmalarını bir üst seviyeye taşıdıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Erişilebilirlik Kılavuzunu yayınladık. Kılavuzumuz, mimar ve mühendislerin tasarım süreçleri için bir rehber ve akademisyenler için bir kaynak oldu. Binaların erişilebilir hale getirilmesi için öz değerlendirme yapma imkanı sağlayan Erişilebilirlik Değerlendirme Modülü kısaca ERDEM'i hayata geçirdik. Erişilebilirlik Ödülleri verilmesini kararlaştırdık. Netice itibarıyla toplumun tüm kesimlerinden gördüğümüz ilgi ve teveccüh motivasyonumuzu artırdı. 1075 başvuru aldık. Ortak aklın, dayanışmanın bir ürünü olarak ortaya çıkan Erişilebilirlik Ödülleri ile engelli bireylerin sosyal ve ekonomik hayata katılımına daha fazla katkı sağlayacağına inanıyoruz."

Törene, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ve davetliler katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı TRT EBA yayınları "Erişilebilir Medya İçeriği Kategorisi"nin, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı da "Erişilebilir Kamu Kurum ve Kuruluşlar Kategorisi"nin birincisi oldu.

Milli Eğitim Bakanlığının ödülünü Bakan Ziya Selçuk, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nın ödülünü ise Bakan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın elinden aldı.
Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri, 9 kategoride düzenlendi. Ödüller için 1075 başvuru yapıldı. 9 kategoride dereceye girenler "jüri" ve "halk oylaması" yöntemiyle ayrı ayrı belirlendi. Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri'nin kategorilere göre birincileri şunlar oldu:

– Erişilebilir Tasarımlar ve Ürünler Kategorisi:

Jüri birincisi: Lineadecor

Halk oylaması birincisi: Öğretmen Sözer Vurgun

– Erişilebilir Dijital Uygulamalar Kategorisi:
Jüri birincisi: Türksat
Halk oylaması birincisi: Türkiye İşitme Engelliler Derneği

– Erişilebilir Kamu Kurum ve Kuruluşlar Kategorisi:
Jüri birincisi: Sivas Nuri Demirağ Havalimanı
Halk oylaması birincisi: Kahramanmaraş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü

– Erişilebilir Üniversiteler Kategorisi:
Jüri birincisi: Akdeniz Üniversitesi
Halk oylaması birincisi: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

– Erişilebilir Yerel Yönetim Hizmetleri Kategorisi:
Jüri birincisi: Selçuklu Belediyesi
Halk oylaması birincisi: Üsküdar Belediyesi

– Erişilebilir İş yerleri Kategorisi:
Jüri birincisi: İGA Havalimanı İşletmesi
Halk oylaması birincisi: Türk Traktör

– Erişilebilirlik Sosyal Sorumluluk Projeleri Kategorisi:
Jüri birincisi: Viking Temizlik
Halk oylaması birincisi: Engelsiz Erişim Derneği

– Erişilebilirlik Alanında Bilimsel Çalışmalar ve Projeler Kategorisi:
Jüri birincisi: İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Volkan Sezer
Halk oylaması birincisi: Nurbahar Bora

– Erişilebilir Medya İçeriği Kategorisi:
Jüri birincisi: Diyanet TV
Halk oylaması birincisi: TRT EBA yayınları ile Milli Eğitim Bakanlığı

#aksu tv haber #Çalışma ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü #Kahramanmaraş Aile #Çalışma ve Sosyal Hizmet İl Müdürü mutlu kaya #Aksu Haber #Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk #Aile
Yorumlar (0)
11°
orta şiddetli yağmur
Namaz Vakti 23 Mart 2021
İmsak 05:04
Güneş 06:25
Öğle 12:44
İkindi 16:11
Akşam 18:53
Yatsı 20:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 29 64
2. Galatasaray 30 61
3. Fenerbahçe 30 59
4. Trabzonspor 30 55
5. Alanyaspor 30 49
6. Gaziantep FK 30 47
7. Hatayspor 29 46
8. Karagümrük 30 44
9. Sivasspor 29 40
10. Göztepe 30 39
11. Antalyaspor 30 39
12. Konyaspor 29 36
13. Rizespor 29 34
14. Malatyaspor 29 32
15. Kasımpaşa 30 31
16. Kayserispor 29 31
17. Başakşehir 30 30
18. Ankaragücü 29 29
19. Erzurumspor 30 27
20. Gençlerbirliği 29 27
21. Denizlispor 29 25
Takımlar O P
1. Giresunspor 27 56
2. Samsunspor 27 51
3. Altay 27 50
4. Adana Demirspor 27 49
5. Altınordu 27 49
6. İstanbulspor 27 47
7. Ankara Keçiörengücü 27 46
8. Tuzlaspor 27 41
9. Bursaspor 27 40
10. Bandırmaspor 27 38
11. Ümraniye 27 37
12. Boluspor 27 32
13. Balıkesirspor 27 29
14. Adanaspor 27 28
15. Menemenspor 27 28
16. Akhisar Bld.Spor 27 25
17. Ankaraspor 27 16
18. Eskişehirspor 27 8
Takımlar O P
1. Man City 30 71
2. M. United 29 57
3. Leicester City 29 56
4. Chelsea 29 51
5. West Ham 29 49
6. Tottenham 29 48
7. Liverpool 29 46
8. Everton 28 46
9. Arsenal 29 42
10. Aston Villa 28 41
11. Leeds United 29 39
12. Crystal Palace 29 37
13. Wolverhampton 29 35
14. Southampton 29 33
15. Burnley 29 33
16. Brighton 29 32
17. Newcastle 29 28
18. Fulham 30 26
19. West Bromwich 29 18
20. Sheffield United 29 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 28 66
2. Barcelona 28 62
3. Real Madrid 28 60
4. Sevilla 28 55
5. Real Sociedad 28 45
6. Real Betis 28 45
7. Villarreal 28 43
8. Granada 28 36
9. Athletic Bilbao 28 35
10. Levante 28 35
11. Celta de Vigo 28 34
12. Valencia 28 33
13. Osasuna 28 30
14. Getafe 28 29
15. Cádiz 28 29
16. Real Valladolid 28 27
17. Elche 28 25
18. Eibar 28 23
19. Deportivo Alaves 28 23
20. Huesca 28 21