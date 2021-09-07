Türkiye ve Azerbaycan'dan Laçın'da ortak askeri tatbikat
Türkiye ve Azerbaycan askerleri, Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçın ilinde ortak tatbikata başladı.
TÜRKİYE 07.09.2021, 14:18 07.09.2021, 16:54
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, tatbikatların temel amacının, iki ülkenin askeri birliklerinin karşılıklı faaliyetlerini ve komutanların karar verme ile birim yönetimi becerilerini geliştirmek olduğu bildirildi.
Tatbikatta, modern savaş ekipmanları ve diğer askeri teçhizatı, zorlu arazilerde kullanma becerilerini geliştirmeye özel önem verildiği kaydedildi.
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