Türkiye ve Azerbaycan'dan Laçın'da ortak askeri tatbikat

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, tatbikatların temel amacının, iki ülkenin askeri birliklerinin karşılıklı faaliyetlerini ve komutanların karar verme ile birim yönetimi becerilerini geliştirmek olduğu bildirildi.

Tatbikatta, modern savaş ekipmanları ve diğer askeri teçhizatı, zorlu arazilerde kullanma becerilerini geliştirmeye özel önem verildiği kaydedildi.