Türkiye’nin terörle mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor!

İçişleri Bakanlığı yapılan yazılı açıklamaya göre, biri gri kategoride yer alan iki terör örgütü mensubu ikna yolu ile teslim oldu.

TÜRKİYE 11.11.2020, 00:58 11.11.2020, 14:11
Türkiye’nin terörle mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor!

Yılbaşından bu yana terör örgütü PKK’dan kaçarak teslim olan örgüt mensubu sayısı 196’ya ulaştı.

Terör örgütlerini ülke sınırları içerisinde tamamen yok etmek amacıyla başlatılan yıldırım operasyonlarında ise 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristle birlikte, 3 AK-47 piyade tüfeği, 1 tabanca ile bol miktarda yaşam ve yiyecek malzemesi ele geçirildi.

#Tunceli #İçişleri Bakanlığı #terörist
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