Uçuşlar durduruldu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedbirleri kapsamında "İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır" açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı.

Bakan Koca, açıklamasında koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığı bilgisini paylaştı.

Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye uçuşlarda geçici durdurma kararı alındığını açıkladı.