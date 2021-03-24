Ürkütücü sesler mahalleliyi uykusuz bıraktı

Merkezefendi ilçesi Gültepe Mahallesinde bulunan Çiğdem Caddesi'nde yaklaşık 3 gündür gece belirli saatlerde oluşan patlama, balyoz ve çeşitli sesler mahalledeki vatandaşları korkutmaya başladı. Geceleri uyuyamayan vatandaşlar seslerin ilk gelmeye başladığında polis, belediye ve AFAD ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

GECELERİ SÜREKLİ UYANIYORLAR

Vatandaşlar seslerin asfalt üzerinde hissedilmesi ve evlerin içerisinde oluşan seslerden dolayı geceleri sürekli olarak uyandıklarını söyledi. Yardım talebi üzerine mahalleye gelen AFAD ve belediye ekipleri, seslerin net bir şekilde duyulduğu caddenin farklı noktalarında özel araçlarla dinleme yaptı. Bölgede ilk defa duyulan seslerden sonra yer altında oluşan boşlukların birleşmesi ya da kaçak kazı yapıldığı yönünde birtakım söylemler ortaya atıldı. Kaynağı belirsiz seslerin olası depremin habercisi olabileceği dedikodularının kulaktan kulağa yapılması nedeniyle vatandaşların korkusu devam ediyor.

"BALYOZLA DUVARA VURUR GİBİ SESLER GELİYOR"

Gece saatlerinde seslerin geldiğini, çok rahatsız olduklarını anlatan Gültepe Mahalle Muhtarı Veysel Yayla; "Geçtiğimiz Pazartesi ve Salı akşamı sesler gelmeye başladı. Bu sesler gece saat 02.30 sıralarında başlıyordu. Pazartesi günü sabah 05.00 sıralarında bitti. Salı gecesi başlayan sesler ise yine sabah saat 10.30'a kadar devam etti. Değişik sesler geliyordu. Örneğin, balyozla duvara vurur gibi ya da havai fişek atılmış gibi sesler geliyor. Ses tonları değişiyordu. Vatandaşlarda bir tedirginlik oluştu. Deprem olabilir ya da yer altı kayması olabilir diye şüphelendik. Salı gecesi caddenin etrafında oturan vatandaşlar uykularından kalktılar, baya rahatsız oldular. Yeraltında gelen değişik sesler nedeniyle rahat uyku uyuyamaz olduk" dedi.

"SESLER DAHA ÇOK KAÇAK BİR KAZIYI ANDIRIYOR"

Elektronik cihazlarla da rahat bir şekilde kaydedilebilen sesleri inceleyen Jeoloji Yüksek Mühendisi Hakan Şekerci ise seslerin muhtemel bir depremin habercisi olabileceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Seslerin hem gece hem de gündüz takip edilmesi gerektiğine vurgu yapan Şekerci, şunları kaydetti:

"Hem gece hem de gündüz bu seslerin takibi yapılmalı. Herhangi bir değişik durum var mı? Sadece gece mi oluyor yoksa gündüz de devam ediyor mu diye. Onu artık biraz daha AFAD'ın gelişmiş sistemleriyle takip edilmeli. Anladığım kadarıyla çevredeki binalarda ve altyapılarda herhangi bir zarar söz konusu değil. Çevrede bir su kesintisi de söz konusu değilse aldığımız ses kayıtlarını dinlediğimiz zaman daha çok yapılan bir kazı izlenimi veriyor bize. Resmi kurumlarda da böyle bir çalışma olmadığı bildirildi. Bölgede gerekli emniyet tedbirlerinin alınması ve inceleme yapılması gerekiyor. Şuanda söylenmesi gereken vatandaşların takip evlerinde herhangi bir hareket var mı veya alt yapıda herhangi bir göçme var mı diye kısaca değerlendirme yapmak ve izlenmesi gereken bir durum. Depremle alakası yok. İncelediğimiz zaman bölgede etkin olabilecek bir fay hattı MTA'nın verilerine göre zaten yok. Kaçak kazı gece seslerin duyulması biraz daha ona yorumlayabiliriz. Sesi dinlediğimiz zaman genelde balyoz sesi ve daha önce de patlama sesi duyulmuş."