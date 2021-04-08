Üzeri taşlarla örtülü şekilde ölü olarak bulundu
Mersin'in Silifke ilçesinde kaybolan bir kadın kuyuda ölü bulundu. 50 yaşındaki kadın, bir kuyuda üzeri taşlarla örtülü şekilde ölü olarak bulundu.
TÜRKİYE 08.04.2021, 22:35
Mersin'in Silifke ilçesinde Berrin Dalyanoğlu Keskin, bir hafta önce kaybolunca yakınları ve jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.
ÜZERİ TAŞLARLA ÖRTÜLÜ BİR ŞEKİLDE BULUNDU
Yapılan aramada ulaşılamayan Keskinoğlu, bugün Mara Mahallesi'ndeki bir kuyuda üzeri taşlarla örtülü şekilde ölü olarak bulundu. Kuyudan çıkartılan Keskin'in cansız bedeni, ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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