Vahşi ayı, talihsiz adamı parçalara ayırmış!

Sivas'ın Divriği ilçesinde kayıp olan 47 yaşındaki Hasan Ali Dalkıran isimli kişi, kardeşleri tarafından kırsal alanda ölü olarak bulundu. İki kardeşin, ağabeyleri Dalkıran'ın cansız bedenini gördüklerinde büyük üzüntü yaşadıkları öğrenilirken, talihsiz adamın cansız bedeninin bir ayı tarafından parçalara ayrıldığı belirtildi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK

Kayacık Mahallesi kırsalında kardeşleri tarafından ölü olarak bulunan Hasan Ali Dalkıran'a yapılan ilk incelemede vahşi bir hayvan tarafından parçalandığı anlaşıldı. Ölümüne ayı saldırısının neden olduğu düşünülen Dalkıran'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin anlaşılabilmesi için otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.