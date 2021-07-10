Vahşi ayı, talihsiz adamı parçalara ayırmış!
Sivas'ın Divriği ilçesinde bir süreden bu yana kayıp olan Hasan Ali Dalkıran, kırsal alanda kardeşleri tarafından ölü olarak bulundu. Talihsiz adamın bir ayı saldırısında öldüğü belirtilirken, cansız bedeninin parçalara ayrıldığı öğrenildi. Dalkıran'ın kesin ölümü nedeni, otopsi işlemlerinden sonra netleşecek.
TÜRKİYE 10.07.2021, 20:54
Sivas'ın Divriği ilçesinde kayıp olan 47 yaşındaki Hasan Ali Dalkıran isimli kişi, kardeşleri tarafından kırsal alanda ölü olarak bulundu. İki kardeşin, ağabeyleri Dalkıran'ın cansız bedenini gördüklerinde büyük üzüntü yaşadıkları öğrenilirken, talihsiz adamın cansız bedeninin bir ayı tarafından parçalara ayrıldığı belirtildi.
KESİN ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK
Kayacık Mahallesi kırsalında kardeşleri tarafından ölü olarak bulunan Hasan Ali Dalkıran'a yapılan ilk incelemede vahşi bir hayvan tarafından parçalandığı anlaşıldı. Ölümüne ayı saldırısının neden olduğu düşünülen Dalkıran'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin anlaşılabilmesi için otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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