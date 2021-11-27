Van'da 3,9 büyüklüğünde deprem
Van'ın Muradiye ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem oldu.
TÜRKİYE 27.11.2021, 09:34
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Van'ın Muradiye ilçesinde saat 06.59'da 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 9,13 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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