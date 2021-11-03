Van'da PKK operasyonu: 5 gözaltı

Jandarma Komutanlığı'nın terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bu kapsamda Van'da "6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet", "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Terör örgütüne bilerek isteyerek yardım ve yataklık etmek" suçlarından 5 şüphelinin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.