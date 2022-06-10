Velayet davasında anlaşamadığı eşine sokak ateş etti

Sakarya'da boşanma aşamasında olan E.E (35) ile M.E.(25), çocuklarının velayetini konuşmak için Sapanca Gölü kenarında buluştu.

Çiftin konuşması, kısa sürede tartışmaya döndü. E.E., belinden çıkardığı tabancayla kadının bacaklarına doğru peş peşe ateş etti.

Yerden seken taş, esnafı yaraladı

Silahı görünce koşarak kaçan M.E., yara almazken, olay yerindeki esnaf N.B. adlı kadın da yerden seken taşın yüzüne gelmesiyle yaralandı. N.B., kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

O anlar kamerada

Öte yandan M.E.'nin, eşinin silahlı saldırısından kurtulma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, olay yerinden kaçan E.E.'nin yakalanması için çalışma başlattı.











