Velayet davasında anlaşamadığı eşine sokak ateş etti
Velayet konusu için Sapanca Gölü kenarında buluşan çift anlaşmazlık yaşayınca erkek, belinden çıkardığı silahla ateş etti. O anlar ise kameraya yansıdı.
TÜRKİYE 10.06.2022, 14:57
Sakarya'da boşanma aşamasında olan E.E (35) ile M.E.(25), çocuklarının velayetini konuşmak için Sapanca Gölü kenarında buluştu.
Çiftin konuşması, kısa sürede tartışmaya döndü. E.E., belinden çıkardığı tabancayla kadının bacaklarına doğru peş peşe ateş etti.
Yerden seken taş, esnafı yaraladı
Silahı görünce koşarak kaçan M.E., yara almazken, olay yerindeki esnaf N.B. adlı kadın da yerden seken taşın yüzüne gelmesiyle yaralandı. N.B., kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
O anlar kamerada
Öte yandan M.E.'nin, eşinin silahlı saldırısından kurtulma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, olay yerinden kaçan E.E.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
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