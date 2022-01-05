William Shakespeare'in tablosu aile büyüğü sanıldı

Gelin Evi'ne bugün Shakespeare sorusu damga vurdu.

Yarışmanın 766. bölümünde Kübra Hanım'ın evine misafirliğe gidildi. Odadaki eşyalar yarışmacılar tarafından incelendi.

"FOTOĞRAFTAKİ AİLE BÜYÜĞÜNÜZ MÜ?"

Yarışmacılardan Sevcan Hanım, Shakespeare'in fotoğrafı için "Bu fotoğraftaki aile büyüğünüz mü?" diye sordu.

"SHAKESPEARE HAYRANIYIM"

Kübra Hanım ise, "Shakespeare hayranıyım, bu yüzden fotoğrafını odaya koydum" diye cevap verdi.