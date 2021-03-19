"Yabancılar giremez" tabelası asılan köyde tek bir vaka dahi görülmedi
Elazığ'da Değirmenönü Köyü Muhtarı Mustafa Ergün, koronayla mücadele kapsamında köyün girişine, "Köyümüzde ikametgahı olmayan yabancıların köye girmesi yasaktır" yazılı tabela astı. Tabela sayesinde özellikle satıcıların girişlerinin önüne geçildiği köyde vaka oluşmasını engellediklerini söyleyen muhtar Ergün, "Köyümüze dışarıdan gelenlerin korona getirip diğer vatandaşları mağdur etmemeleri için astık." dedi.
Koronavirüsle mücadelede vatandaşların birçok alanda farklı uygulamaları sürüyor. Elazığ merkeze bağlı Değirmenönü Köyü Muhtarı Mustafa Ergün, köylerinde koronavirüsün ortaya çıkmaması için yabancıların girişini yasakladı.
TABELA İLE KÖYE GİRİŞLERİ YASAKLADI
Muhtar Ergün, 5 ay önce köyün girişine "Köyümüzde ikametgahı olmayan yabancıların köye girmesi yasaktır" yazılı tabela asmasıyla köyde vaka oluşmasının önüne geçti. Muhtar Ergün, Astığı tabela sayesinde köyde şimdiye kadar vakaya rastlanmazken, oluşabilecek vakaların da önüne geçmiş oldu.
"HİÇ VAKAYA RASTLANMADI"
Muhtar Ergün, tabelayı yaklaşık 5 ay önce koronavirüs vakalarının yaygın olduğu dönemde jandarma ekiplerinin önerisiyle astıklarını belirterek, "Köyümüze dışarıdan gelenlerin koronavirüs getirip, diğer vatandaşları mağdur etmemeleri için astık. Hurdacı, bohçacı, çerçi gibi gelip gidenler var. Bundan dolayı tabelayı astık. Kontrolüne de sürekli yapıyorduk. Allah'a çok şükür köyümüz karantinaya alınmadı, vakaya rastlanmadı. Çok iyi oldu" dedi.
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