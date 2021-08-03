Yangın bölgelerinde son durum

"Tüm imkanlarımızla birlikte seferberlik halinde mücadele ediyoruz" diyen Bakan Çavuşoğlu, Antalya'da bugüne kadar 19 noktada yangın başladığını, 14 noktada ise kontrol altına alındığını söyledi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bugünkü müdahaleyle Manavgat'taki kritik bölgelere yangının sıçraması engellendi. Antalya'da 6 bin 524 personel, 8 uçak, 2 İHA, 30 helikopter, 456 arazöz, 426 iş makinesi ve 172 itfaiye aracı ile toplam 1841 araç müdahale ediyor

"Bize gelen yardım tekliflerini reddetmemiz söz konusu değil. Ukrayna'dan 4 uçak daha gelecek."

Kurum: Ekipler yeşil vatanımızı korumak için canlarını ortaya koydu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çalışmaların yangın bölgesinde yoğun şekilde sürdüğünü belirterek şöyle konuştu:

"Ekiplerimiz yeşil vatanımızı korumak için canlarını ortaya koydu."

Antalya'da zarar gören hayvanlarımıza ilişkin 70 veteriner hekimimiz, 7 gün 24 saat hizmet veriyor.

Sit alanını, çevre koruma bölgesi ve orman alanını imara açmadığımız gibi bu yangından sonra da ne Antalya'da ne Muğla'da ne Marmaris'te ne de Bodrum'da imara açmayacağız. Yangından etkilenen bölgelerimizi imara açmadık, açmayacağız."

Bakan Kurum, yangından etkilenen bölgelerde, en geç gelecek yaz aylarına kadar toplam 1037 konutu hızlı bir şekilde inşa edeceklerini belirterek, "Antalya'ya toplam 47,5 milyon lira ödenek gönderildi, zarar tespitleri çerçevesinde de 912 ailemize 12 milyon 200 bin lira yardım yapıldı. 1037 konutumuzu kısa sürede Antalya'da yapıp teslim edeceğiz" dedi.

"Milletin, devletine güveni tamdır, bundan rahatsız olan odaklar var"

Bakan Kurum, yangından etkilenen bölgelerde, en geç gelecek yaz aylarına kadar toplam 1037 konutu hızlı bir şekilde inşa edeceklerini belirterek, "Antalya'ya toplam 47,5 milyon lira ödenek gönderildi, zarar tespitleri çerçevesinde de 912 ailemize 12 milyon 200 bin lira yardım yapıldı. 1037 konutumuzu kısa sürede Antalya'da yapıp teslim edeceğiz" dedi.

Kurum, "Milletin, devletine güveni tamdır. İşte bundan rahatsız olan odaklar var. Onlar varsın olmaya devam etsinler" diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise yangının yerleşim yerleriyle ve diğer ormanlarla bağını koparmak için de yeni yollar açtıklarını söyledi.