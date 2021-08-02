Yangın bölgesine yardım!
Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri, asayiş olaylarının yanı sıra toplumsal olaylarda da vatandaşları yalnız bırakmıyor. Yangın bölgelerinde beslenme ihtiyacı oluşan vatandaşların talebine jet hızıyla karşılık veren ekipler, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerine konuşlandırdıkları mobil mutfak tırlarıyla yemek dağıtımı gerçekleştiriyor. Mutfak tırının aynı anda 5 bin kişinin yemek ihtiyacını karşılayabildiği belirtildi.
Türk polisi, tarihten bu yana olduğu gibi zor günlerde vatandaşının yanında durmaya devam ediyor. Antalya'da can ve mal kayıplarına neden olan yangından etkilenen vatandaşların gıda ihtiyacının karşılanması adına herkesten takdir toplayan bir adım atıldı.
SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA DA KATILDILAR
Türkiye'de yaşanan orman yangınlarına karşı teyakkuza geçen ve 7 gün 24 saat sahada söndürme ve soğutma çalışmalarına tüm imkanlarıyla destek veren Emniyet Genel Müdürlüğü personeli, yangından etkilenen vatandaşlara da katkı sağlıyor.
MUTFAK TIRINDA YEMEK DAĞITIYORLAR
Çalışmaların devam ettiği Akseki ve Gündoğmuş ilçelerine 10'ar kişi olmak üzere toplam 20 personel, konuşlandırdıkları mobil mutfak tırlarıyla mesai yapıyor. Akseki ve Gündoğmuş'ta birer yemek, birer soğuk hava deposu olmak üzere toplam 4 tırda hizmet sunuluyor.
5 BİN KİŞİYE YEMEK DAĞITMA KAPASİTESİ VAR
Güvenlik Daire Başkanlığı bünyesindeki mobil mutfak tırlarından Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı koordinasyonunda yemek dağıtımı yapılıyor.
Bir mobil mutfak, bir öğünde 5 bin kişiye yemek dağıtımı yapabilme kapasitesine sahip. Afet bölgesinde fedakarca görev yapan başta Orman Genel Müdürlüğü personeli olmak üzere tüm kamu görevlisi personele ve vatandaşlara 3 öğün yemek dağıtımı yapılacak şekilde hizmet veriliyor.
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