Yangında anne çocuğunu kurtarmak için 5. kattan attı
Afyonkarahisar'da 5 katlı bir binada yangın çıktı. 5'inci katta mahsur kalan bir anne 2 yaşındaki kızını açılan battaniyenin üzerine atarak kurtardı.
Afyonkarahisar'ın Dörtyol mahallesindeki yangında korku dolu dakikalar yaşandı.
Apartmanın elektrik panosundaki yangın hızla büyüdü. Tüm apartman alev ve dumanın etkisi altında kaldı.
Olay yerine ilk gelen itfaiyenin merdiveni yetersiz kalınca evlerinde mahsur kalanlar pencerelerden atladı.
Anne ağır yaralandı
5'inci katta 2 yaşındaki kızıyla mahsur kalan anne de çareyi pencereden atlamakta aradı.
Nefes almakta zorlanan anne vatandaşlarca açılan battaniyenin üzerine önce çocuğunu attı.
Kızı sağ salim kurtulsa da anne onun kadar şanslı değildi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan annenin tedavisi devam ediyor.
Apartmanda mahsur kalan diğer bina sakinleri de ekiplerce tahliye edildi. Dumandan etkilenen ve yaralanan 5 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.
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