Yarı çıplak halde dolaşıp vatandaşa korku saldı
Uyuşturucu madde aldıktan sonra yalın ayak ve yarı çıplak dolaşan genç vatandaşa ve esnafa korku saldı. Park eden araçların hepsine binmeye çalışan genci bir aracın sürücüsü korkudan aracını bırakıp kaçtı. Ekipler tarafından gözaltına alınan genç ailesine teslim edildi. İlginç anlar kameraya yansıdı.
Kozan ilçesi Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak'ta yalın ayak yarı çıplak dolaşarak önüne gelen araca binen ve çevredekilere zor anlar yaşatan genç, sokakta bulunan esnaf ve vatandaşları korkuttu.
SÜRÜCÜ ARACINI BIRAKARAK KAÇTI
Güvenlik kamerasına yansıya görüntülerde, uyuşturucu madde aldığı sanılan genç yolda yalın ayak öve yarı çıplak yürüyerek park halindeki bir otomobilin arka kapısını açıp bindi. Sürücü ise yarı çıplak genci fark edince araçtan inip kaçtı.
ESNAFA KORKU SALDI
Yarı çıplak genç araçtan inip caddede dolaşırken park halindeki başka bir otomobile binmek istedi. Otomobilin kapısını açamayınca camına vurdu. Çevredeki esnafa korku dolu anlar yaşatan genç, bu kez bir iş yerinin önündeki park halindeki otomobilin kapısını açıp bindi.
AİLESİNE TESLİM EDİLDİ
Olay yerine çok sayıda zabıta ve polis sevk edildi. Zabıta ve polis ekipleri, araçtaki genci ikna etmek için uğraştı. Polisler genci ikna ederek polis merkezine götürdü. apılan incelemede gencin Mersin'in Silifke ilçesinden Kozan'a geldiği, isminin Hasan T. olduğu anlaşıldı. Gencin işlemlerinin ardından Kozan'a gelen ailesine teslim edildiği öğrenildi.
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