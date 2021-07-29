Yaşlı adam mezarlıkta ölü bulundu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşanan olayda, "Bugün beni beklemeyin" deyip doğduğu mahalleye ziyarete giden yaşlı adam 8 gün sonra mezarlıkta ölü olarak bulundu.

TÜRKİYE 29.07.2021, 09:30
Yaşlı adam mezarlıkta ölü bulundu

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Naip Mahallesi'nde meydana gelen olayda, İstanbul'dan Kumbağ Mahallesi'ndeki yazlık evine gelen İbrahim Yüsel, Kurban Bayramı sabahında namazı kılmak ve mezarlık ziyareti için "Bugün beni beklemeyin" diyerek doğum yeri olan Naip Mahallesi'ne gitti.

EKİPLER ARAMA ÇALIŞMASINA BAŞLADI

Yüksel'den haber alınmaması üzerine yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Kayıp şahsın Naip Mahallesi Mezarlığı'na giderken görüldüğü tespit edilmesi üzerine Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından şahsın bulunması için en son görüldüğü bölgede iz takip köpek timi ile karadan ve drone ile havadan arama başlatıldı.

MEZARLIĞA 50 METRE MESAFEDE BULUNDU

Yapılan arama sonucu iz takip köpek timi tarafından mezarlığa 50 metre mesafede çamlık bölgede kayıp şahsın cansız bedenine ulaşıldı.

İlk belirlemelere göre doğal yollardan öldüğü tespit edilen şahsın bedeninde şüpheli bir duruma rastlanılmadı. Daha sonra şahsın cesedi Tekirdağ Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

#Tekirdağ #Süleymanpaşa #İstanbul #Kumbağ #Kurban #bayram #jandarma #AksuTV #AksuTVHaber
Yorumlar (0)
33°
açık
Namaz Vakti 29 Temmuz 2021
İmsak 03:50
Güneş 05:27
Öğle 12:44
İkindi 16:33
Akşam 19:51
Yatsı 21:21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Alanyaspor 0 0
3. Altay 0 0
4. Antalyaspor 0 0
5. Beşiktaş 0 0
6. Karagümrük 0 0
7. Fenerbahçe 0 0
8. Galatasaray 0 0
9. Gaziantep FK 0 0
10. Giresunspor 0 0
11. Göztepe 0 0
12. Hatayspor 0 0
13. Başakşehir 0 0
14. Kasımpaşa 0 0
15. Kayserispor 0 0
16. Konyaspor 0 0
17. Rizespor 0 0
18. Sivasspor 0 0
19. Trabzonspor 0 0
20. Malatyaspor 0 0
Takımlar O P
1. Adanaspor 0 0
2. Altınordu 0 0
3. Ankara Keçiörengücü 0 0
4. Ankaragücü 0 0
5. Erzurumspor 0 0
6. Balıkesirspor 0 0
7. Bandırmaspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Denizlispor 0 0
11. Eyüpspor 0 0
12. Gençlerbirliği 0 0
13. Kocaelispor 0 0
14. Manisa FK 0 0
15. Menemenspor 0 0
16. Samsunspor 0 0
17. Tuzlaspor 0 0
18. Ümraniye 0 0
19. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Arsenal 0 0
2. Aston Villa 0 0
3. Brentford 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leeds United 0 0
10. Leicester City 0 0
11. Liverpool 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Newcastle 0 0
15. Norwich City 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Deportivo Alaves 0 0
2. Athletic Bilbao 0 0
3. Atletico Madrid 0 0
4. Barcelona 0 0
5. Cádiz 0 0
6. Celta de Vigo 0 0
7. Elche 0 0
8. Espanyol 0 0
9. Getafe 0 0
10. Granada 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Rayo Vallecano 0 0
15. Real Betis 0 0
16. Real Madrid 0 0
17. Real Sociedad 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0