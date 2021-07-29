Yaşlı adam mezarlıkta ölü bulundu
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşanan olayda, "Bugün beni beklemeyin" deyip doğduğu mahalleye ziyarete giden yaşlı adam 8 gün sonra mezarlıkta ölü olarak bulundu.
Süleymanpaşa ilçesine bağlı Naip Mahallesi'nde meydana gelen olayda, İstanbul'dan Kumbağ Mahallesi'ndeki yazlık evine gelen İbrahim Yüsel, Kurban Bayramı sabahında namazı kılmak ve mezarlık ziyareti için "Bugün beni beklemeyin" diyerek doğum yeri olan Naip Mahallesi'ne gitti.
EKİPLER ARAMA ÇALIŞMASINA BAŞLADI
Yüksel'den haber alınmaması üzerine yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Kayıp şahsın Naip Mahallesi Mezarlığı'na giderken görüldüğü tespit edilmesi üzerine Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından şahsın bulunması için en son görüldüğü bölgede iz takip köpek timi ile karadan ve drone ile havadan arama başlatıldı.
MEZARLIĞA 50 METRE MESAFEDE BULUNDU
Yapılan arama sonucu iz takip köpek timi tarafından mezarlığa 50 metre mesafede çamlık bölgede kayıp şahsın cansız bedenine ulaşıldı.
İlk belirlemelere göre doğal yollardan öldüğü tespit edilen şahsın bedeninde şüpheli bir duruma rastlanılmadı. Daha sonra şahsın cesedi Tekirdağ Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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