Yazıcıoğlu davasının seyrini değiştirecek bomba gelişme! İşte 51 kişilik isim listesi...

Hürriyet Gazetesi yazarı Nedim Şener bugünkü köşesinde "Yazıcıoğlu dosyasının her tarafından FETÖ’cü fışkırıyor" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Şener "Yeni bir süreçteyiz ve bütün yük yine yargının üzerinde. Ama bu kez sadece Yazıcıoğlu için adalet konusuna odaklanmalı ve daha fazla suiistimallere izin vermemeliyiz." diyerek Yazıcıoğlu'nun ölümü ile ilgili dosyaya müdahale ettikleri iddia edilen 50 isim açıkladı.

TÜRKİYE 15.01.2021, 11:03
Yazıcıoğlu davasının seyrini değiştirecek bomba gelişme! İşte 51 kişilik isim listesi...

Nedim Şener yazısında "Yargıtay’da üst düzey kamu görevlilerinin yargılandığı dava ve Jandarma ile ilgili dava karar için gün sayıyor. En önemli dava ise 11 Aralık 2020 tarihli iddianameyle Kahramanmaraş’ta açıldı... Bu iddianamede itirafçı Abdullah Önder’in dosyaya müdahale konusunda girişimde bulunan FETÖ mensuplarının bulunmaması büyük eksiklik. Savcılık iddianamenin en altına bir not düşerek Önder’in ifadesinin adı geçen FETÖ’cülerin yargılandığı dosyalara yollanacağını belirtmiş. 

Oysa onların yargılanması gereken yer bu dava olmalıydı. Öte yandan HTS kayıtları ve ByLock yazışmalarıyla verdiği bilgiler teyit edilen Önder’in ifadesini doğrulayan bir başka gelişme, geçen hafta İstanbul’da yakalanan, 19 ilden sorumlu FETÖ mahrem imamı Kamil Bakum’un 150 sayfalık ifadesi oldu. Önder’in verdiği tüm bilgileri, isimleri doğrulayan, ek isimler de veren Bakum’un ifadesi Kahramanmaraş’taki Yazıcıoğlu davasında yeni boyutlar katacak nitelikte." ifadelerini kullanarak dosyaya müdahale eden 50 kişilik bir isim listesi açıkladı.

İşte Nedim Şener'in "Yazıcıoğlu dosyasının her tarafından FETÖ'cü fışkırıyor" başlıklı o yazısı;

Hatırlayacaksınız, yılbaşı öncesi Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 6 kişinin ölümüyle ilgili yazdığım yazıda ‘Muhsin Yazıcıoğlu’na yargı suikastı’ başlığını kullanmıştım.

Çünkü 25 Mart 2009 tarihinde helikopterin düşmesiyle ilgili soruşturma 12 yıldır yargının elinde parçalara ayrılmış, ilgili ilgisiz kişilerin soruşturmalara dahil edilmesiyle kumpas ve komplolara alet edilmeye kalkışılmış, içinden çıkılmaz hale gelmişti.

Şimdi yeni bir süreçteyiz ve bütün yük yine yargının üzerinde. Ama bu kez sadece Yazıcıoğlu için adalet konusuna odaklanmalı ve daha fazla suiistimallere izin vermemeliyiz.

Bu nedenle Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nde üst düzey kamu görevlilerinin yargılandığı davada verilen 221 sayfalık ana, 81 sayfalık ek mütalaa şu anda soruşturmayı yürüten Kahramanmaraş Başsavcılığı’na da yol gösterecek nitelikte.

İDDİANAMEDEKİ EKSİKLİK

Buna karşın Kahramanmaraş Savcılığı, 11 Aralık 2020 tarihli son iddianamesi, FETÖ vurgusu yaparken birçok yönden de eksikliği barındırıyor. İddianamede,daha önce hakkında dava açılan ve açılmayan sınırlı sayıda FETÖ mensubu yanında, tanık ve gizli tanık olanlar da sanık yapılmış. Bunların ayrıntılarına daha önceki yazılarımda değinmiştim. Şu anda Yazıcıoğlu ve yanındakilerin ölümüyle ilgili açılan birçok dava mevcut.

İKİ İTİRAFÇI HER ŞEYİ ANLATTI

Bunların dışında Yargıtay’da üst düzey kamu görevlilerinin yargılandığı dava ve Jandarma ile ilgili dava karar için gün sayıyor. En önemli dava ise 11 Aralık 2020 tarihli iddianameyle Kahramanmaraş’ta açıldı. Ancak baştan da söylediğim gibi, bu iddianamede itirafçı Abdullah Önder’in dosyaya müdahale konusunda girişimde bulunan FETÖ mensuplarının bulunmaması büyük eksiklik. Savcılık iddianamenin en altına bir not düşerek Önder’in ifadesinin adı geçen FETÖ’cülerin yargılandığı dosyalara yollanacağını belirtmiş.

Oysa onların yargılanması gereken yer bu dava olmalıydı. Öte yandan HTS kayıtları ve ByLock yazışmalarıyla verdiği bilgiler teyit edilen Önder’in ifadesini doğrulayan bir başka gelişme, geçen hafta İstanbul’da yakalanan, 19 ilden sorumlu FETÖ mahrem imamı Kamil Bakum’un 150 sayfalık ifadesi oldu. Önder’in verdiği tüm bilgileri, isimleri doğrulayan, ek isimler de veren Bakum’un ifadesi Kahramanmaraş’taki Yazıcıoğlu davasında yeni boyutlar katacak nitelikte.



İSİM İSİM FETÖ'CÜ LİSTESİ

Onlardan 50’den fazla ismi ben vereyim. Hepsi hakkında adli makamlarda FETÖ kaydı bulunan bu isimlerin listesi, inceleme yapıldıkça genişleyecektir. Bunların yarısı değişik tarihlerde ve değişik nedenlerle tutuklandı. Ortak özellikleri ise Yazıcıoğlu’nun ölümü ile ilgili dosyalarda adlarının geçmesi.

İşte o isimler:

1- Cemalettin Demircioğlu: Olayı yöneten dönemin Göksun Kaymakamı

2- Davut Uçum: Helikopterden cihazı söken kara pilot yüzbaşı

3- Aydın Özsıcak: Helikopterden cihazı söken astsubay

4- Recep Ercan: Helikopter kaza kırım heyet üyesi başçavuş

5- Nusret Memiş: Helikopterden cihazın sökülme görüntülerindeki astsubay

6- Ali Armağan: Helikopterin düşmesine neden olan HH721 iz No’lu F4 Jet silahçısı

7- Savaş Baysal: Arama-kurtarmada görevli yüzbaşı

8- Alparslan Nazioğlu: Çağrı adı Şart 41 olan arama-kurtarmaya giden helikopter mürettebatı

9- Mustafa Acar: Çağrı adı Melek 16 isimli helikopterle giden arama kurtarma mürettebatı (pilot)

10- Fatih Gümüşyaka: Çağrı adı Melek 16 isimli helikopterle giden arama-kurtarma mürettebatı

11- Tolga Soyalkın: Çağrı adı Melek 16 isimli helikopterle giden arama-kurtarma mürettebatı

12- Murat Uçur: Çağrı Şark 44 helikopterle giden arama-kurtarma mürettebatı

13- Mehmet Sağlam: 12309 No’lu helikopter mürettebatı pilot

14- Selim Hakan Taş: 12309 No’lu helikopter mürettebatı arama-kurtarma ekibinden

15- Umut Taşçı: 14302 No’lu helikopter uçuş teknisyeni mürettebatı

16- Halil Gül: 29 Mart 2009’da arama-kurtarma ekibinde pilot

17- Yaşar Kalkan: TİB’deki Jandarma temsilcisi binbaşı

18- Dursun Özmen: Kaza sonrası yer tespiti konusunda kirli bilgi yayan Kahramanmaraş İstihbarat Şube Müdürlüğü’ndeki Emniyet Amiri

19- İsmail Duman: Kirli bilgi yayılmasında istişare yapılan Kahramanmaraş İstihbarat Şube Müdürü

20- Ali Poyraz: Kaza sonrası istişare yapılan İstihbarat Daire Başkanlığı’nda şube müdürü

21- Tamer Bülent Demirel: Bilgi notu hazırlanmasında istişare yapılan İstihbarat Daire Başkanlığı’nda şube müdürü

22- Mehmet Karatekin: Bilgi notu hazırlanmasında istişare yapılan Ankara İstihbarat Şube Müdürü

23- Ali Kırcılı: Bilgi notu hazırlanmasında istişare yapılan Kahramanmaraş İstihbarat Şube’de komiser yardımcısı

24- Bahtiyar Peşter: Bilgi notu hazırlanmasında istişare yapılan Yozgat İstihbarat Şube Müdürü

25- Ahmet Ümit Seçgin: Bilgi notu hazırlanmasında istişare yapılan İstihbarat Daire Başkanlığı’nda Emniyet Amiri

26- Ramazan Akyürek: Bilgi notu hazırlanmasında istişare yapılan İstihbarat Daire Başkanı

27- Recep Güven: Bilgi notu hazırlanmasında istişare yapılan İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı

28- Gürsel Aktepe: Bilgi notu hazırlanmasında istişare yapılan İstihbarat Daire Başkanlığı’nda S Şube Müdürü

29- Hüseyin Keskinkılıç: TİB Emniyet temsilcisi, baz tespiti koordinatlarını veren Emniyet Amiri

30- Abdullah Önder: Yazıcıoğlu dosyasının üstünün kapatılmasında itiraflarda bulunan FETÖ’cü imam

31- Mehmet Durakoğlu: Yazıcıoğlu dosyasının üstünün kapatılmasında rol oynayan il imamı

32- Ali Eryılmaz: Dosyanın üstünün örtülmesi konusunda toplantılara katılan örgüt üyesi

33- İsmail Güneç: Dosyanın üstünün örtülmesi konusunda toplantılara katılan örgüt üyesi

34- Murat Güler: Dosyanın üstünün örtülmesi konusunda toplantılara katılan örgüt üyesi

35- Abdulvahap Yüzgeç: Dosyanın üstünün örtülmesi konusunda toplantılara katılan örgüt üyesi

36- Mehmet Şahin Çelik: Dosyanın üstünün örtülmesi konusunda toplantılara katılan örgüt üyesi

37- Mehmet Kocatürk: Olayla ilgili toplantılara katılan örgütün Gaziantep bölge sorumlusu

38- Barbaros Kocakurt: Dosyanın üstünün kapatılması konusunda toplantılara katılan Türkiye imamı

39- Turan Canpolat: Toplantılara katılan Gaziantep hukuk dernekleri sorumlusu

40- Mustafa Atalar: örgüt üyesi olan helikopterden cihazları söken Davut Uçum ve Aydın Özsıcak’ın avukatı

41- Kamil Bakum: Toplantılara katılan 19 ilin bağlı olduğu örgütün ‘Gaziantep büyük bölge’ sorumlusu

42- Halil Kayış: Toplantılara katılan Malatya bölge avukat sorumlusu

43- Bayram Çetin: Dosyanın üzerinin kapatılması sonrası toplantılara katılan örgüt üyesi

44- Onur İnce: Helikopterin radarı ile ilgili rapor hazırlayan TÜBİTAK personeli

45- Ahmet Tiftik: Radarla ilgili bilirkişi raporu hazırlayan kişilerden

46- Şeref Gürkan: Malatya’da Yazıcıoğlu dosyasına bakan örgüt üyesi savcı

47- Özden Doğan: Malatya’da Yazıcıoğlu dosyasına bakan örgüt üyesi savcı

48- S.Y. : Adı FETÖ’cü olarak ifadede geçen, hakkında takipsizlik kararı verilen, Kahramanmaraş’ta Yazıcıoğlu ile ilgili hazırlanan son iddianamenin soruşturmasını yürüten savcı

49- İbrahim Tatlı: Kahramanmaraş otopsi heyeti zabıt kâtibi

50- Ramazan Karanfil: Kahramanmaraş otopsi heyeti Adli Tıp uzmanı

51- Ahmet Sadi Çağdır: İstanbul Adli Tıp uzmanı

Bu liste bile, halen param parça edilen Yazıcıoğlu dosyasına bütünlüklü bakmak ve bugüne kadar yapılan tüm soruşturma ve araştırmalardan yararlanmak gerektiğini gösteriyor. Eğer gerçekten Yazıcıoğlu için adalet istiyorsak...

#Yazıcıoğlu dosyası #Muhsin Yazıcıoğlu #FETÖ #isim listesi #Nedim Şener
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